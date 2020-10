Di Maio “L' Italia non può permettersi un altro lockdown”

(Di domenica 11 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “L'non si; permettere un nuovo;. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di, nel corso del programma di Raitre “Mezz'ora in più”. “A febbraio non eravamo assolutamente preparati, non avevamo niente. Adesso abbiamo un Paese che ha affrontato sia la situazione peggiore ma ha anche fatto delle proiezioni. Oggi possiamo avere sicuramente delle disfunzioni, ma questo è un Paese che si è attrezzato e ha saputo affrontare la situazione”, ha evidenziato Di. “In questo momento i numeri dicono che le terapie intensive sono attrezzate tre-quattro volte in più rispetto a febbraio. Sui tamponi possiamo attrezzarci meglio, certo, dipende dalle Regioni”, ha detto ancora il ...

Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo oggi al programma Mezz’ora in più su "Raitre". “L’anno prossimo si va a votare in sei grandi città italiane”, ha sottolineato Di Maio ...ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia non si può permettere un nuovo lockdown”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, nel corso del programma di Raitre “Mezz’ora in più”. “A febbraio non eravamo ...