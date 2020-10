Demet Ozdemir a Verissimo: è ufficiale. Su Instagram l’apprezzamento dell’attrice turca per Milano (Di domenica 11 ottobre 2020) Per la gioia dei fan di “Daydreamer – Le Ali del Sogno” (“Erkenci Kus”), in chiusura del puntata di “Verissimo” di ieri, sabato 10 ottobre, in cui è stato ospite Can Yaman, ha confermato che settimana prossima ci sarà Demet Ozdemir. Verissimotv #new//Silvia toffanin annuncia che Sabato prossima ci sarà l'intervista esclusiva di Demet a #Verissimo 😍😍😍❤❤Noi non vediamo l'ora🇮🇹❤ Pubblicato da Demet Özdemir Lovers. su Sabato 10 ottobre 2020 Demet Ozdemir a Verissimo: foto dell’attrice a Milano Non si è parlato molto dell’arrivo dell’attrice ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 11 ottobre 2020) Per la gioia dei fan di “Daydreamer – Le Ali del Sogno” (“Erkenci Kus”), in chiusura del puntata di “” di ieri, sabato 10 ottobre, in cui è stato ospite Can Yaman, ha confermato che settimana prossima ci saràtv #new//Silvia toffanin annuncia che Sabato prossima ci sarà l'intervista esclusiva dia #😍😍😍❤❤Noi non vediamo l'ora🇮🇹❤ Pubblicato daÖzdemir Lovers. su Sabato 10 ottobre 2020: foto dell’attrice aNon si è parlato molto dell’arrivo dell’attrice ...

