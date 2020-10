Covid: manifestazione no mask a Roma, 90 multati (Di domenica 11 ottobre 2020) Dopo sit-in di ieri, se altre violazioni scattano denunce. Sono circa 90 le persone identificate dalle forze dell’ordine ieri durante le manifestazioni a Roma perché non indossavano la mascherina. Saranno tutti multati, secondo quanto si apprende. Nel caso di ulteriori violazioni alle normative si procederà con la denuncia all’autorità giudiziaria. Leggi … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 11 ottobre 2020) Dopo sit-in di ieri, se altre violazioni scattano denunce. Sono circa 90 le persone identificate dalle forze dell’ordine ieri durante le manifestazioni aperché non indossavano la mascherina. Saranno tutti, secondo quanto si apprende. Nel caso di ulteriori violazioni alle normative si procederà con la denuncia all’autorità giudiziaria. Leggi … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

virginiaraggi : La manifestazione di domani a Roma è uno schiaffo a chi ha vissuto in prima linea la gravità dell'emergenza Covid.… - Tg3web : Cgil in piazza a Roma per chiedere un grande patto per rafforzare la sanità pubblica, baluardo vitale durante quest… - MarcoPasqua3 : RT @perugiassisi: Da tutto il Paese per una lunga manifestazione di Pace e Fraternità! ?????? I nostri volontari sono al lavoro per costruir… - Infoconte : Fiore agli Esteri, Taormina alla Giustizia Sabato 10 ottobre lanciato il “Governo di liberazione Nazionale” (… - paolorm2012 : RT @BPervinca: Ha detto il Covid, che la manifestazione di oggi a Roma, gli è piaciuta moltissimo, perché ha stretto un sacco di amicizie. -