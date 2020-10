Cannavaro: “Pallone d’oro? Arrivai in una forma incredibile. Lippi voleva sfidare il Brasile” (Di domenica 11 ottobre 2020) Fabio Cannavaro è stato tra gli ospiti del Festival dello Sport, l'ex capitano azzurro, attualmente allenatore in Cina, ha parlato di diversi argomenti, parlando anche di una comprensibile nostalgia del Belpaese."MONDIALE 2006: Lippi voleva LA FRANCIA"caption id="attachment 957959" align="alignnone" width="1024" Cannavaro (Getty Images)/caption"Sono otto mesi che non torno in Italia - ha svelato Cannavaro - qui ci apprestiamo ad entrare nella seconda fase con la squadra, mi sento bene. Sono arrivato in Cina grazie a Lippi, in una delle migliori società del Paese. Il mister lo aspettiamo qui.SUL PALLONE D'ORO - Non poteva mancare la parentesi sulla vittoria del pallone d'oro :"Arrivai in una forma strepitosa, all’età ... Leggi su itasportpress (Di domenica 11 ottobre 2020) Fabioè stato tra gli ospiti del Festival dello Sport, l'ex capitano azzurro, attualmente allenatore in Cina, ha parlato di diversi argomenti, parlando anche di una comprensibile nostalgia del Belpaese."MONDIALE 2006:LA FRANCIA"caption id="attachment 957959" align="alignnone" width="1024"(Getty Images)/caption"Sono otto mesi che non torno in Italia - ha svelato- qui ci apprestiamo ad entrare nella seconda fase con la squadra, mi sento bene. Sono arrivato in Cina grazie a, in una delle migliori società del Paese. Il mister lo aspettiamo qui.SUL PALLONE D'ORO - Non poteva mancare la parentesi sulla vittoria del pallone d'oro :"in unastrepitosa, all’età ...

