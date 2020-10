Barak sui social | “Sto bene | ritornerò presto”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 11 ottobre 2020) Risultato positivo al Covd-19, Antoninattraverso un post su instagram ha voluto rassicurare i tifosi dell'Hellas Verona. Questo il suo commento: "Un messaggio per tutti, state sereni. Sto benissimo e non sento niente. Mi dispiace tanto di non poter essere con la nazionale per le prossime due partite contro Israele e Scozia. Ritornerò presto in campo con una grande forza! Un abbraccio a tutti. E sempre con il sorriso.Forza Hellas!".