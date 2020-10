Ultime Notizie Roma del 10-10-2020 ore 08:10 (Di sabato 10 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale e ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio secondo motivo di nuovi contagi da coronavirus nel mondo non secondo la MS 350.000 nelle Ultime 24 ore il giorno prima erano 338000 il totale dei contagi accertati dall’inizio dell’epidemia È di 6 milioni 700mila infezioni in forte aumento in Italia dove ieri positivi sono montati di 5372 con 28 morti senza misure di ulteriore contenimento in meno di un mese le terapie Intensive al centro-sud potranno andare in sofferenza il monito di medici che Francia supera i 20000 contagi giornalieri e nonostante l’aumento di contagio oggi a Roma si terranno diverse manifestazioni di protesta autorizzate a condizione il rispetto degli stanziamenti con mascherine il Viminale promette il massimo rigore fermezza assoluta nei ... Leggi su romadailynews (Di sabato 10 ottobre 2020)dailynews radiogiornale e ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio secondo motivo di nuovi contagi da coronavirus nel mondo non secondo la MS 350.000 nelle24 ore il giorno prima erano 338000 il totale dei contagi accertati dall’inizio dell’epidemia È di 6 milioni 700mila infezioni in forte aumento in Italia dove ieri positivi sono montati di 5372 con 28 morti senza misure di ulteriore contenimento in meno di un mese le terapie Intensive al centro-sud potranno andare in sofferenza il monito di medici che Francia supera i 20000 contagi giornalieri e nonostante l’aumento di contagio oggi asi terranno diverse manifestazioni di protesta autorizzate a condizione il rispetto degli stanziamenti con mascherine il Viminale promette il massimo rigore fermezza assoluta nei ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, le news. Oltre 5mila nuovi casi in Italia. Nuovo record nel mondo. LIVE Sky Tg24 A Castelnuovo don Bosco una vendemmia condivisa e in festa

Un’annata che ha dato ottimi risultati tra qualità e produzione. La vendemmia 2020, che sta volgendo al termine, è positiva tra i 150 soci della «Terre dei Santi» e dei loro vini più rappresentativi.

Borghi più belli d’Italia, ecco i sei ad honorem (ammessi in via eccezionale)

Non potrebbero essere ammessi come borghi perché hanno più di 15mila abitanti, ma sono esemplari. Per questo l’associazione dell’Anci li ha inseriti come «Ospiti onorari» ...

