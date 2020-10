Tommaso Zorzi: “Il mio ex mi ha picchiato e nessuno mi ha difeso” (Di sabato 10 ottobre 2020) Tommaso Zorzi confida a Stefania Orlando un episodio del suo passato che lo fa stare male: quando è stato picchiato dal suo ex. In queste settimane abbiamo visto Tommaso Zorzi a scherzare e provocare gli altri. Ha dato l’impressione di essere una persona che vuole far prevalere il lato positivo delle cose che gli capitano … L'articolo Tommaso Zorzi: “Il mio ex mi ha picchiato e nessuno mi ha difeso” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 10 ottobre 2020)confida a Stefania Orlando un episodio del suo passato che lo fa stare male: quando è statodal suo ex. In queste settimane abbiamo vistoa scherzare e provocare gli altri. Ha dato l’impressione di essere una persona che vuole far prevalere il lato positivo delle cose che gli capitano … L'articolo: “Il mio ex mi hami ha difeso” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

