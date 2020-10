Sanremo Giovani 2020: 61 i giovani in gara, tutti i nomi (Di sabato 10 ottobre 2020) In attesa di sapere quando e come andrà in onda la 71esima edizione del Festival di Sanremo ( difficile pensare che se la curva dei contagi dovesse essere questa ancora per mesi, si potrà tornare a fare un Sanremo con tutto quello che ci si aspetta) Amadeus è comunque al lavoro per il Festival. Si parte da Sanremo giovani: per l’edizione 2021 sono 61 al momento i giovanissimi talenti che sono stati selezionati e che si sfideranno nota dopo nota nel tentativo di arrivare alle ultime fasi. Saranno tre le tappe per arrivare sul Palco dell’Ariston per il 71° Festival della Canzone Italiana. Si comincia con le audizioni previste per 19 e 20 ottobre nella Sala A di Via Asiago a Roma, sede di Rai Radio di fronte alla Commissione ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 10 ottobre 2020) In attesa di sapere quando e come andrà in onda la 71esima edizione del Festival di( difficile pensare che se la curva dei contagi dovesse essere questa ancora per mesi, si potrà tornare a fare uncon tutto quello che ci si aspetta) Amadeus è comunque al lavoro per il Festival. Si parte da: per l’edizione 2021 sono 61 al momento issimi talenti che sono stati selezionati e che si sfideranno nota dopo nota nel tentativo di arrivare alle ultime fasi. Saranno tre le tappe per arrivare sul Palco dell’Ariston per il 71° Festival della Canzone Italiana. Si comincia con le audizioni previste per 19 e 20 ottobre nella Sala A di Via Asiago a Roma, sede di Rai Radio di fronte alla Commissione ...

