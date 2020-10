PRECIPITA E MUORE SUL RESEGONE

(Di sabato 10 ottobre 2020) Un escursionista di 55 anni ha perso la vita mentre si trovava lungo il sentiero 1, la classica via di salita che porta verso il rifugio Azzoni

Per cause ancora da chiarire, attorno alle 13.35 è precipitato cadendo per alcune decine di metri. Immediata la richiesta di aiuto con l’elisoccorso giunto dalla base di Bergamo e i tecnici del ...Lecco, 10 ottobre 2020 – Un escursionista di 55 anni è precipitato dal versante lecchese del Resegone ed è morto. L'allarme è scattato nel primissimo pomeriggio di oggi. Il 55enne stava percorrendo il ...