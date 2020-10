PlayStation 5 sarà retrocompatibile con i giochi di PS4

Leggi su pantareinews

(Di sabato 10 ottobre 2020) La nuova console Sony5 saràcon idi PS4? È la domanda che molti possessori si stanno facendo in attesa del lancio del 19 novembre (in Italia) della console di prossima generazione.Sony ha confermato quasi tutto ciò che vorremmo sapere su come la sua nuova console si interfaccia con iPS4.5 verrà distribuita con qualcosa noto come “Game Boost“, che “potrebbe far funzionareper PS4 con un frame rate più alto o più fluido“. Tuttavia, questo suggerimento non viene fornito con una comoda nota a piè di pagina che ci rimanda a un elenco dio funzionalità interessati.Quanto è grande la PS5 di Sony? Ecco le prime ...