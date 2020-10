Palamara: pago io per tutti. Non voglio essere capro espiatorio (Di sabato 10 ottobre 2020) "Io sono stato il rappresentante delle correnti giudiziarie, eletto dai magistrati". Luca Palamara, l'ex membro del Consiglio superiore della magistratura, radiato dall'Ordine, si difende e spiega: "Io facevo parte del meccanismo degli accordi, da cui è uscita la nomina del procuratore di Roma. Le correnti della magistratura si sono spartite le nomine per anni. Io sono stato il primo peccatore?Sì, ma non sono il solo". Palamara, ha ribadito quanto già dichiarato nella conferenza stampa che l'ex pm ha tenuto nella sede del Partito Radicale poche ore dopo l'avvenuta radiazione della magistratura: "I miei accordi, da presidente Anm prima e da consigliere Csm poi, sono stati prevalentemente con la parte di sinistra della magistratura; quando mi sono spostato più a destra, con Magistratura indipendente, sono venuti fuori i ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 10 ottobre 2020) "Io sono stato il rappresentante delle correnti giudiziarie, eletto dai magistrati". Luca, l'ex membro del Consiglio superiore della magistratura, radiato dall'Ordine, si difende e spiega: "Io facevo parte del meccanismo degli accordi, da cui è uscita la nomina del procuratore di Roma. Le correnti della magistratura si sono spartite le nomine per anni. Io sono stato il primo peccatore?Sì, ma non sono il solo"., ha ribadito quanto già dichiarato nella conferenza stampa che l'ex pm ha tenuto nella sede del Partito Radicale poche ore dopo l'avvenuta radiazione della magistratura: "I miei accordi, da presidente Anm prima e da consigliere Csm poi, sono stati prevalentemente con la parte di sinistra della magistratura; quando mi sono spostato più a destra, con Magistratura indipendente, sono venuti fuori i ...

