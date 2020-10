Meghan Trainor è incinta | primo figlio per la cantante

Leggi su bluewin.ch

(Di sabato 10 ottobre 2020) Cicogna in volo pere il marito Daryl Sabara. Laha svelato la sua dolce attesa durante un'apparizione al programma televisivo Today show. Siamo cos entusiasti che non riusciamo a dormire , ha ammesso. In un secondo momento la star ha condiviso sul suo account Instagram lo scatto di un ecografia. Il parto previsto per il mese ...