Maltempo | Borrelli | entro fine mese nuovo sistema allertamento

"entro fine mese" la Protezione civile lancerà un sistema di allertamento utile alla popolazione "per consentirle di sapere in tempo reale qual è l'andamento dei fenomeni avversi. Credo che dobbiamo fare tesoro delle nuove tecnologie": lo ha reso noto Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, oggi a Omegna, una delle zone colpite in Piemonte dall'alluvione dello scorso fine sttimana. "Il paradigma adottato della Protezione Civile è fare l'uso della tecnologia satellitare e se ce n'è bisogno la impiegheremo anche qui nel Verbano Cusio Ossola". Borrelli ha incontrato gli amministratori dell'Ossola e del Cusio a Omegna, poi si recherà a Biella, ...

Il sottosegretario all’Ambiente Roberto Morassut in visita nel Biellese colpito dall’alluvione

Il sottosegretario all’Ambiente Morassut ha fatto visita ieri al Biellese. Oggi tocca al capo della Protezione civile Borrelli.

