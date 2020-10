Inter, già deciso il futuro di Vanheusden: a giugno torna a Milano (Di sabato 10 ottobre 2020) L’Inter si gode le prestazioni di Zinho Vanheusden In questo primo scorcio di stagione ad attirare l’attenzione degli esperti di mercato è il difensore belga Zinho Vanheusden di proprietà dell’Inter, ma in prestito allo Standard Liegi dove è diventato capitano e dove si è guadagnato la convocazione con la Nazionale maggiore belga. “La situazione è chiara e strettamente legata alla crescita del ragazzo. L’Inter potrebbe riacquistarlo per Di fatto, ha già riflettuto sulla possibilità quest’estate, si è confrontata con la dirigenza belga e, alla fine, ha deciso di rimandare. I nerazzurri hanno deciso di aggiornarsi con lo Standard tra un po’, sei mesi o un anno, ... Leggi su intermagazine (Di sabato 10 ottobre 2020) L’si gode le prestazioni di ZinhoIn questo primo scorcio di stagione ad attirare l’attenzione degli esperti di mercato è il difensore belga Zinhodi proprietà dell’, ma in prestito allo Standard Liegi dove è diventato capitano e dove si è guadagnato la convocazione con la Nazionale maggiore belga. “La situazione è chiara e strettamente legata alla crescita del ragazzo. L’potrebbe riacquistarlo per Di fatto, ha già riflettuto sulla possibilità quest’estate, si è confrontata con la dirigenza belga e, alla fine, hadi rimandare. I nerazzurri hannodi aggiornarsi con lo Standard tra un po’, sei mesi o un anno, ...

MarcoBellinazzo : Effetto Covid-19, perdite record per i top club di @SerieA A. @OfficialASRoma (-204) @acmilan (-195) @juventusfc… - Inter : ?? | WALLPAPER Hai già personalizzato il tuo smartphone con i colori più belli del mondo? Da oggi puoi farlo anche… - Inter : ? | VITTORIA 3?? punti mai in discussione per la Primavera di mister Armando Madonna che supera l’Ascoli con due r… - _intermagazine : Inter, già deciso il futuro di Vanheusden: a giugno torna a Milano - enrick81 : @napoliforever89 @Tvottiano @famigliasimpson @tw_fyvry @alessio_gaudino @SfideTv @misterf_tweets @Federic01996… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter già DAZN Serie A 3a Giornata, Diretta Esclusiva | Palinsesto Telecronisti (Sky 209) Digital-Sat News