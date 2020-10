Inscena un rapimento su TikTok | ma viene uccisa per errore dai finti rapitori

Leggi su limemagazine.eu

(Di sabato 10 ottobre 2020) . Le autorità locali, in Messico, hanno ipotizzato si sia trattato di un incidente: una giovaneer stavando insieme a un gruppo di 10 persone un fintoda pubblicare sulla piattaforma di condivisione video, quando uno degli attori che maneggiava una pistola carica avrebbe fatto partire un colpo risultato fatale. Doveva essere un fintoto per gli spettatori della piattaforma di condivisione video, e invece si è trasformato in incidente tragico, nel quale ha perso la vita una ragazza di 20 anni. È avvenuto il 2 ottobre in Messico, dove la ventenne Areline Martinez è rimastaquando uno dei suoiha erroneamente aperto il fuoco verso di lei con ...