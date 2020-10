Inibire la molecola miR-29 fa ringiovanire il cervello

(Di sabato 10 ottobre 2020) La capacità di ricevere ed elaborare stimoli cognitivi è tipica dell'infanzia e dell'adolescenza, mentre tende a diminuire con il progredire dell'età. Cosa determina questo impoverimento? I ricercatori del Laboratorio Bio@Sns della Scuola Normale e del Dipartimento Neurofarba dell'Università di Firenze hanno realizzato uno studio ("MiR-29 coordinates age-dependent plasticity brakes in the adult visual cortex") che individua come responsabile della perdita di plasticità delunadi microRNA. Se si inibisce la presenza di questanell'adulto, iltorna a mostrare la plasticità del giovane.Lasi chiama miR-29, ha una caratteristica forma a forcina ed è presente nelle cellule di tessuti come, ...

Se si inibisce la presenza di questa molecola nell'adulto, il cervello torna a mostrare la plasticità del giovane. La molecola si chiama miR-29, ha una caratteristica forma a forcina ed è presente ...