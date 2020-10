Gp Germania: pole a Bottas, 4/o tempo Ferrari Leclerc (Di sabato 10 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 10 OTT - Valtteri Bottas, con il tempo di 1'25"269, partirà in pole position nel Gp di Germania di F1, valido come 11/a prova del Mondiale, che si correrà domani sulla pista del ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 10 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 10 OTT - Valtteri, con ildi 1'25"269, partirà inposition nel Gp didi F1, valido come 11/a prova del Mondiale, che si correrà domani sulla pista del ...

zazoomblog : Gp Germania: pole a Bottas 4-o tempo Ferrari Leclerc - #Germania: #Bottas #tempo #Ferrari - LaStampa : F1, Gp di Germania: pole Mercedes con Bottas e Hamilton. Quarto Leclerc - Filo2385Filippo : RT @rtl1025: ????? Valtteri #Bottas, con il tempo di 1'25'269, partirà in pole position nel #Gp di Germania di F1, valido come 11/a prova del… - Filo2385Filippo : RT @MediasetTgcom24: F1, Germania: Bottas in pole, quarto tempo per la Ferrari di Leclerc #formulauno - MediasetTgcom24 : F1, Germania: Bottas in pole, quarto tempo per la Ferrari di Leclerc #formulauno -