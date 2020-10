"Fossi in lui mi vergognerei". Clamoroso Del Debbio, una foto per inchiodare Conte. E Salvini gode | Video (Di sabato 10 ottobre 2020) "Io mi vergognerei". Con una sola frase Paolo Del Debbio ridicolizza i continui dietrofront di Giuseppe Conte. Ultimo quello sui decreti Sicurezza. "Quello con la faccia sorridente - esordisce il conduttore di Rete Quattro durante Dritto e Rovescio - è lo stesso che ha abolito i decreti approvati un anno prima". Sullo schermo in studio il presidente del Consiglio con Matteo Salvini che esultavano per le multe salate alle ong e i porti chiusi. Multe abbandonate un anno dopo quando, alla guida di un governo targato Pd e Cinque Stelle, ha rinnegato quanto fatto in precedenza. "Un chiaro esempio di coerenza", lo definisce senza mezzi termini Del Debbio che poi aggiunge: "Fossi in lui mi vergognerei". Ma d'altronde Conte ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) "Io mi". Con una sola frase Paolo Delridicolizza i continui dietrofront di Giuseppe. Ultimo quello sui decreti Sicurezza. "Quello con la faccia sorridente - esordisce il conduttore di Rete Quattro durante Dritto e Rovescio - è lo stesso che ha abolito i decreti approvati un anno prima". Sullo schermo in studio il presidente del Consiglio con Matteoche esultavano per le multe salate alle ong e i porti chiusi. Multe abbandonate un anno dopo quando, alla guida di un governo targato Pd e Cinque Stelle, ha rinnegato quanto fatto in precedenza. "Un chiaro esempio di coerenza", lo definisce senza mezzi termini Delche poi aggiunge: "in lui mi". Ma d'altronde...

