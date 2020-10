Esclusiva: Foggia a sorpresa, in arrivo il difensore Matteo Lucarelli dal Parma (Di sabato 10 ottobre 2020) Il Foggia non si ferma. E in questi minuti ha deciso di prendere anche Matteo Lucarelli, classe 2001, difensore centrale di talento di proprietà del Parma. Operazione in prestito, a sorpresa e ormai in dirittura d’arrivo. Matteo è figlio di Alessandro, bandiera del Parma e attuale dirigente, ma anche nipote di Cristiano, allenatore della Ternana. Lucarelli junior era stato inseguito dal Carpi nelle scorse settimana, ma poi la trattativa non andò in porto. Adesso l’imminente svolta Foggia per un’importante esperienza in Serie C. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 ottobre 2020) Ilnon si ferma. E in questi minuti ha deciso di prendere anche, classe 2001,centrale di talento di proprietà del. Operazione in prestito, ae ormai in dirittura d’è figlio di Alessandro, bandiera dele attuale dirigente, ma anche nipote di Cristiano, allenatore della Ternana.junior era stato inseguito dal Carpi nelle scorse settimana, ma poi la trattativa non andò in porto. Adesso l’imminente svoltaper un’importante esperienza in Serie C. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Foggia, 10 ottobre 2020. Docenti, ricercatori e tecnici amministrativi, su base volontaria, potranno sottoporsi allo screening sierologico periodico per individuare la presenza di anticorpi contro il ...

Landella: “Non posso nascondere le mie perplessità sull’attuale società”

Il primo cittadino di Foggia Franco Landella è intervenuto nuovamente sulla situazione rossonera attraverso un post sulla sua pagina Facebook: “Le vicende di questi ultimi giorni relative al Calcio Fo ...

