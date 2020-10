“È più facile morire per un meteorite che per il Covid-19”: la bufala dell’ex Movimento 5 Stelle Davide Barillari (Di sabato 10 ottobre 2020) “La NASA fa sapere che ciascuno di noi ha una possibilità di essere colpito da un meteorite pari allo 0,046%. Poiché la mortalità (calcolata sulla intera popolazione) da virus Covid è dello 0,026% conviene mettere il casco più che le mascherine…”. Questo post su Twitter è stato scritto il 9 ottobre 2020 dal consigliere della Regione Lazio Davide Barillari, espulso ad aprile scorso dal Movimento 5 Stelle. Secondo Barillari, questi dati dimostrerebbero che è più facile morire perché colpiti da un meteorite, piuttosto che dopo aver contratto il Covid-19, la malattia causata dal nuovo coronavirus. L’affermazione ha ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 10 ottobre 2020) “La NASA fa sapere che ciascuno di noi ha una possibilità di essere colpito da unpari allo 0,046%. Poiché la mortalità (calcolata sulla intera popolazione) da virusè dello 0,026% conviene mettere il casco più che le mascherine…”. Questo post su Twitter è stato scritto il 9 ottobre 2020 dal consigliere della Regione Lazio, espulso ad aprile scorso dal. Secondo, questi dati dimostrerebbero che è piùperché colpiti da un, piuttosto che dopo aver contratto il-19, la malattia causata dal nuovo coronavirus. L’affermazione ha ...

