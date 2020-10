Di Maio: “Possiamo farcela. Sento parlare di dittatura sanitaria, da brividi” (Di sabato 10 ottobre 2020) Il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha affidato a Facebook il proprio pensiero sul difficile momento legato all’aumento dei contagi da Covid-19. Un momento caratterizzato anche da forti polemiche, come la manifestazione dei no-mask a Roma: “Sentir dire da alcuni personaggi che l’Italia è sotto una dittatura sanitaria fa venire i brividi – scrive – E’ un atteggiamento folle. Abbiamo saputo dare il buon esempio nel momento più buio per il popolo italiano e dobbiamo continuare a farlo. Possiamo farcela.” Leggi su sportface (Di sabato 10 ottobre 2020) Il Ministro degli Esteri, Luigi Di, ha affidato a Facebook il proprio pensiero sul difficile momento legato all’aumento dei contagi da Covid-19. Un momento caratterizzato anche da forti polemiche, come la manifestazione dei no-mask a Roma: “Sentir dire da alcuni personaggi che l’Italia è sotto unafa venire i brividi – scrive – E’ un atteggiamento folle. Abbiamo saputo dare il buon esempio nel momento più buio per il popolo italiano e dobbiamo continuare a farlo. Possiamo.”

