Dalle mascherine che uccidono ai fascisti del Pd, la piazza dei tremila no mask è un'orgia di complottismi (Di sabato 10 ottobre 2020) C’è un po’ di sovranismo mischiato a ribellione (per non dire negazione) a San Giovanni, in quella che è stata definita la “marcia della liberazione”: dalla dittatura sanitaria, Dalle restrzioni dovute alla pandemia, dall’Europa, dal governo di “quell’assassino” di Giuseppe Conte, come le definisce un militante di Vox Italia. D’altronde, libertà è una parola talmente bella che sta bene con tutto. In piazza c’è tanta gente. Non i ventimila che dicono di essere, ma 2/3 mila sì. Prima che tutto cominci, qualche raccomandazione: “niente assembramento, mi raccomando, e indossate le mascherine”. Qualche mugugno dal pratone, mentre una coppia viene allontanata ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 10 ottobre 2020) C’; un po’ di sovranismo mischiato a ribellione (per non dire negazione) a San Giovanni, in quella che; stata definita la “marcia della liberazione”: dalla dittatura sanitaria,restrzioni dovute alla pandemia, dall’Europa, dal governo di “quell’assassino” di Giuseppe Conte, come le definisce un militante di Vox Italia. D’altronde, libertà; una parola talmente bella che sta bene con tutto. Inc’; tanta gente. Non i ventimila che dicono di essere, ma 2/3 mila sì. Prima che tutto cominci, qualche raccomandazione: “niente assembramento, mi raccomando, e indossate le”. Qualche mugugno dal pratone, mentre una coppia viene allontanata ...

