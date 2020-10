Cts, Braconaro: "E' nei poteri delle Asl vietare le trasferte a una squadra" (Di sabato 10 ottobre 2020) ROMA - Membro del Comitato Tecnico Scientifico , Francesco Braconaro , parlando a Radio Kiss Kiss, ha ribadito alle accuse volte da Vincenzo De Luca a Juventus e Figc : " A differenza di quello che ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 10 ottobre 2020) ROMA - Membro del Comitato Tecnico Scientifico , Francesco, parlando a Radio Kiss Kiss, ha ribadito alle accuse volte da Vincenzo De Luca a Juventus e Figc : " A differenza di quello che ...

TORINO - Francesco Braconaro, facente parte del Comitato Tecnico Scientifico ... perché ha ricevuto l'approvazione anche del Ministero della Salute ed è stato validato dal Cts, che è un organo ...

Francesco Braconaro, membro del CTS, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Abbiamo lavorato in tanti al protocollo. Non dico ...

