Crisanti: 'Limitare la mobilità tra Regioni per proteggere i territori meno colpiti dal virus' (Di sabato 10 ottobre 2020) Per impedire la diffusione dei focolai di Covid bisogna evitare gli spostamenti da una regione con più alto numero di contagi verso le Regioni vicine. 'E' un principio di assoluto buonsenso. Difficile ... Leggi su leggo (Di sabato 10 ottobre 2020) Per impedire la diffusione dei focolai di Covid bisogna evitare gli spostamenti da una regione con più alto numero di contagi verso levicine. 'E' un principio di assoluto buonsenso. Difficile ...

PMO_W : RT @ilmessaggeroit: Covid, Crisanti: «Limitare la mobilità tra Regioni per proteggere i territori meno colpiti» - bassosimone : RT @ilmessaggeroit: Covid, Crisanti: «Limitare la mobilità tra Regioni per proteggere i territori meno colpiti» - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Covid, Crisanti: «Limitare la mobilità tra Regioni per proteggere i territori meno colpiti» - malenkyva : RT @ilmessaggeroit: Covid, Crisanti: «Limitare la mobilità tra Regioni per proteggere i territori meno colpiti» - orizzontescuola : Coronavirus, Crisanti detta la linea: “Limitare la mobilità tra regioni con alto numero di contagi” -