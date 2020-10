Covid, la bufala dei contagi: i dati di oggi e marzo non sono paragonabili (Di sabato 10 ottobre 2020) Effettivamente, dati alla mano, qualche goccia di sudore freddo dovrebbe iniziare a correre. I dati dei contagi dell’ultima settimana sono cresciuti a ritmo esponenziale, tanto da far scattare l’allarme lockdown in cinque regioni. E, da un rapido confronto, si scopre che i numeri sono gli stessi fatti registrare alla fine di marzo, nel bel mezzo della quarantena e della crisi sanitaria. I dati, però, prima di confrontarli bisognerebbe analizzarli e, sulla base delle evidenze che emergono, trarre le conclusioni del caso. Per questo quella che corre questi giorni su Facebook è una bufala bella e buona. Anche se le cifre sono in qualche modo simili, i punti di contatto sono davvero pochi. A ben ... Leggi su quifinanza (Di sabato 10 ottobre 2020) Effettivamente,alla mano, qualche goccia di sudore freddo dovrebbe iniziare a correre. Ideidell’ultima settimanacresciuti a ritmo esponenziale, tanto da far scattare l’allarme lockdown in cinque regioni. E, da un rapido confronto, si scopre che i numerigli stessi fatti registrare alla fine di, nel bel mezzo della quarantena e della crisi sanitaria. I, però, prima di confrontarli bisognerebbe analizzarli e, sulla base delle evidenze che emergono, trarre le conclusioni del caso. Per questo quella che corre questi giorni su Facebook è unabella e buona. Anche se le cifrein qualche modo simili, i punti di contattodavvero pochi. A ben ...

