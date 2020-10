Città Caudina | Maglione | “E’ un errore decretarne lo scioglimento”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 10 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Pasquale, deputato e portavoce del Movimento Cinque Stelle. “Apprendo con forte rammarico la notizia secondo cui il neo presidente della Città, Roberto Del Grosso, voglia chiederne lo scioglimento. Se ciò dovesse avvenire, ci troveremmo di fronte a un grande fallimento della politica locale che ancora una volta, ignorando le potenzialità insiste in un progetto che avrebbe solo ricadute positive in termini di servizi offerti ai cittadini, ha dimostrato di non saper guardare al futuro in un’ottica comunitaria. Con l’Unione dei Comuni, la Vallediventerebbe un soggetto istituzionale più ampio e quindi con maggiore peso politico all’interno di una provincia caratterizzata da tanti ...