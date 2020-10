Case vip: i fratelli Hemsworth vendono la villa di Malibu (Di sabato 10 ottobre 2020) Liam, Chris e Luke Hemsworth dicono addio a Malibu: la mega ville sulle colline con vista sul Pacifico dove hanno vissuto tutti e tre insieme ora è in vendita. Il costo è di 4900000 dollari – oltre un milione in più del prezzo di acquisto (3450000) – e sono già tanti i potenziali acquirenti pronti a varcare la porta di questa casa dorata. Leggi su vanityfair (Di sabato 10 ottobre 2020) Liam, Chris e Luke Hemsworth dicono addio a Malibu: la mega ville sulle colline con vista sul Pacifico dove hanno vissuto tutti e tre insieme ora è in vendita. Il costo è di 4900000 dollari – oltre un milione in più del prezzo di acquisto (3450000) – e sono già tanti i potenziali acquirenti pronti a varcare la porta di questa casa dorata.

400 metri di interni circondati da 5 ettari di giardino, ci sono 4 camere da letto (di cui una per bambini), 4 bagni con finiture in marmo tra i quali quello della suite padronale dove ci sono bagno ...

Grande Fratello Vip, diretta ottava puntata: Maria Teresa Ruta si salva. Franceska non entra più

GRANDE FRATELLO VIP, LA DIRETTA DELL'OTTAVA PUNTATA SU LEGGO.IT 22.4 Pierpaolo incontra Elisabetta per parlarne insieme: 'Fuori dalla casa ci sono persone che mi pensano e io sono felice per questo .

