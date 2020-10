Calcio e VAR | l’analisi di Platini | “Non fa parte della nostra filosofia | la mia idea era un’altra”

Leggi su mediagol

(Di sabato 10 ottobre 2020) Il VAR è ormai diventato un qualcosa di imprescindibile nelle varie leghe.La nuova tecnologia ha in alcune occasioni sostituito i direttori di gara che non si prendono più la responsabilità di decidere su azioni dubbie e si consegnano alla revisione. Su tali innovazioni non si è mostrato d'accordo, Michel, che nel corso del Festival dello Sport, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito."Non fadel gioco e dello sbaglio. Ha regolato qualche errore ma ne procura altri. Non risolve tutti i problemi. Se fai la sintesi di quello che è il VAR per le linee, gol e fuorigioco, va bene. Due cose complicatissime per gli arbitri da vedere. Per il resto, per i falli di mano, non ne ha bisogno. È il lavoro dell'arbitro vederli. ...