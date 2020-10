“Britney Spears ha le facoltà mentali di una persona in coma” (Di sabato 10 ottobre 2020) “L’avvocato di Britney Spears ha dichiarato la sua assistita incapace di firmare una dichiarazione giurata d’intenti. Il legale, durante un’udienza per la nomina di un nuovo tutore, ha paragonato le facoltà mentali di Britney a quelle di una persona in coma, che vista la situazione fa parlare al suo posto un avvocato”. È questa l’ultima, pesante, rivelazione sulle condizioni di salute di Britney Spears. A pubblicarla è il sito americano Tmz che riporta le parole dell’avvocato della popstar, Sam Ingham, che aprono nuovamente il dibattito, facendo tornare in tendenza nelle ricerche sui social l’hashtag #FreeBritney, che nei mesi scorsi ha portato anche a proteste in piazza a sostegno della cantante che vive da anni sotto la stretta tutela del padre che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) “L’avvocato di Britneyha dichiarato la sua assistita incapace di firmare una dichiarazione giurata d’intenti. Il legale, durante un’udienza per la nomina di un nuovo tutore, ha paragonato le facoltàdi Britney a quelle di unain coma, che vista la situazione fa parlare al suo posto un avvocato”. È questa l’ultima, pesante, rivelazione sulle condizioni di salute di Britney. A pubblicarla è il sito americano Tmz che riporta le parole dell’avvocato della popstar, Sam Ingham, che aprono nuovamente il dibattito, facendo tornare in tendenza nelle ricerche sui social l’hashtag #FreeBritney, che nei mesi scorsi ha portato anche a proteste in piazza a sostegno della cantante che vive da anni sotto la stretta tutela del padre che ...

