Ballando con le Stelle, Vittoria Schisano scoppia in lacrime dopo l’esibizione (Di sabato 10 ottobre 2020) Attimi di tensione e commozione a Ballando con le Stelle, dopo l’esibizione dell’attrice Vittoria Schisano, attrice transessuale che si sta mettendo in gioco nel popolare talent show di danza. Di fronte a quelle che ha percepito come critiche da parte di Selvaggia Lucarelli, la Schisano è sbottata ed è finita in lacrime, nonostante le (di solito rare) rassicurazioni dei giudici. Selvaggia Lucarelli scatena la rabbia di Vittoria Schisano “Devo un po’ tornare sul discorso della volta scorsa” ha esordito così Selvaggia Lucarelli, già nel mirino per le continue discussioni con l’altra concorrente Alessandra Mussolini. La destinataria della critica è ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 10 ottobre 2020) Attimi di tensione e commozione acon lel’esibizione dell’attrice, attrice transessuale che si sta mettendo in gioco nel popolare talent show di danza. Di fronte a quelle che ha percepito come critiche da parte di Selvaggia Lucarelli, laè sbottata ed è finita in, nonostante le (di solito rare) rassicurazioni dei giudici. Selvaggia Lucarelli scatena la rabbia di“Devo un po’ tornare sul discorso della volta scorsa” ha esordito così Selvaggia Lucarelli, già nel mirino per le continue discussioni con l’altra concorrente Alessandra Mussolini. La destinataria della critica è ...

Ballando_Rai : ?? Per sostenere @CdGherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - RaiUno : ??? La 4^ puntata di #BallandoConLeStelle INIZIA ORA su #Rai1 e in streaming su @RaiPlay??? Pronti a scatenarvi con… - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @PaoloConticini e @VeeraKinnunen vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Elisa34012803 : RT @marioadinolfi: Terrificante sceneggiata trans a Ballando con le stelle, con tutte le famiglie con bambini che devono guardare sulla Rai… - 1fabiocarlon : @Ballando_Rai Io esco incazzato con la mascherina stanotte! E questi , vedi Solenghi Limonano ?? Ma ci prendete pe… -