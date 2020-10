Atalanta, Zapata e Muriel scatenati in Colombia: tre gol in 45′ (Di sabato 10 ottobre 2020) Continua il magico stato di forma di Zapata e Muriel: i due attaccanti dell’Atalanta hanno regalato alla Colombia la vittoria sul Venezuela. Duvan Zapata e Luis Muriel sono stati i grandi protagonisti della vittoria della Colombia all’esordio nelle qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. I Cafeteros hanno battuto 3-0 la Venezuela con un gol di Duvan e doppietta di Muriel, tutte reti arrivate nel corso del primo tempo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 ottobre 2020) Continua il magico stato di forma di: i due attaccanti dell’hanno regalato allala vittoria sul Venezuela. Duvane Luissono stati i grandi protagonisti della vittoria dellaall’esordio nelle qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. I Cafeteros hanno battuto 3-0 la Venezuela con un gol di Duvan e doppietta di, tutte reti arrivate nel corso del primo tempo. Leggi su Calcionews24.com

