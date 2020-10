Allerta Meteo, inizia la nuova ondata di maltempo: stasera i primi forti temporali al Nord, temperature in picchiata e nevicate (Di sabato 10 ottobre 2020) Allerta Meteo – Inizio weekend ancora in gran parte soleggiato sull’Italia. Il vortice depressionario responsabile del maltempo prossimo, staziona sul Mare del Nord, ma inizia ad affondare le sue anse cicloniche oramai fino alle porte dell’Italia. Una prima perturbazione a esso legata, ha già abbordato le Alpi occidentali con prime piogge e rovesci sulle Alpi Pennine più occidentali, in Valle d’Aosta e, via via, nelle prossime ore, rovesci e temporali sparsi raggiungeranno le Alpi piemontesi, l’alta Lombardia e poi le Alpi un po’ tutte. Azioni pre-frontali stanno interessando anche localmente l’alto Tirreno, in particolare la Toscana centrale, con rovesci già sul Livornese. Dalle prossime ore serali, notturne e per ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 10 ottobre 2020)– Inizio weekend ancora in gran parte soleggiato sull’Italia. Il vortice depressionario responsabile delprossimo, staziona sul Mare del, maad affondare le sue anse cicloniche oramai fino alle porte dell’Italia. Una prima perturbazione a esso legata, ha già abbordato le Alpi occidentali con prime piogge e rovesci sulle Alpi Pennine più occidentali, in Valle d’Aosta e, via via, nelle prossime ore, rovesci esparsi raggiungeranno le Alpi piemontesi, l’alta Lombardia e poi le Alpi un po’ tutte. Azioni pre-frontali stanno interessando anche localmente l’alto Tirreno, in particolare la Toscana centrale, con rovesci già sul Livornese. Dalle prossime ore serali, notturne e per ...

