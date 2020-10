“A 1000 contagi sarà lockdown regionale” (Di sabato 10 ottobre 2020) “Se arriviamo a mille contagi sarà lockdown regionale, meglio essere chiari”. Lo ha annunciato, per l’ennesima volta, il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta del venerdì per fare il punto della situazione sull’emergenza Coronavirus. “L’obiettivo è avere un equilibrio tra i nuovi positivi e i guariti. Ma se abbiamo mille contagi e duecento guariti è lockdown. Se abbiamo un incremento ogni giorno di 800 nuovi positivi chiudiamo tutto. Non drammatizzo, faccio un calcolo numerico”, ha dichiarato De Luca. E, a onor del vero, i dati di ieri non sembrano essere così lontani dal triste primato. Il governatore lancia poi un messaggio al governo e, dice, “la mia opinione è che già oggi ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 10 ottobre 2020) “Se arriviamo a millesaràregionale, meglio essere chiari”. Lo ha annunciato, per l’ennesima volta, il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta del venerdì per fare il punto della situazione sull’emergenza Coronavirus. “L’obiettivo è avere un equilibrio tra i nuovi positivi e i guariti. Ma se abbiamo millee duecento guariti è. Se abbiamo un incremento ogni giorno di 800 nuovi positivi chiudiamo tutto. Non drammatizzo, faccio un calcolo numerico”, ha dichiarato De Luca. E, a onor del vero, i dati di ieri non sembrano essere così lontani dal triste primato. Il governatore lancia poi un messaggio al governo e, dice, “la mia opinione è che già oggi ...

