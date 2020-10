X-Factor, Mika nega la sedia a Cecile ma lei non è d’accordo: “Me la merito” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ad X-Factor Mika si mostra inflessibile nella decisione di negare la sedia ad una concorrente, la quale però contesta la sua decisione. Continua la fase di selezione dell’ultima edizione di X-Factor, con i giudici impegnati a decidere quale sarà la squadra di ogni categoria che affronterà la parte finale del programma. Si tratta di un … L'articolo X-Factor, Mika nega la sedia a Cecile ma lei non è d’accordo: “Me la merito” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ad X-si mostra inflessibile nella decisione dire laad una concorrente, la quale però contesta la sua decisione. Continua la fase di selezione dell’ultima edizione di X-, con i giudici impegnati a decidere quale sarà la squadra di ogni categoria che affronterà la parte finale del programma. Si tratta di un … L'articolo X-lama lei non è d’accordo: “Me la merito” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

