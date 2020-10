Vladimir Luxuria | “Il ‘sistema Garko’ esiste anche in politica e nel calcio” E svela i retroscena

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 ottobre 2020) La vicenda di Gabriel Garko e del suo coming out in diretta al Grande Fratello Vip dopo il cosiddetto “Ares gate” ha aperto il dibattito su quanto l’omossessualità sia ancora oggi causa di discriminazioni. Sulla questione è intervenutache, avendo vissuto sulla propria pelle gli insulti, le ingiurie e le aggressioni, fisiche e verbali, da parte di gente omofoba, ha spiegato in un’intervista a Today come tutt’oggi molti gay non fanno coming out per paura di non lavorare o di perdere il proprio lavoro, proprio come è successo a Garko. “Chi scoraggia di fare coming out agli attori? È un sistema. Parlando in generale, conosco le pressioni degli agenti di spettacolo, di chi pensa che se un attore si dichiara gay poi non viene chiamato a fare film e ...