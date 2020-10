Vanja in città diretto da Rita Maffei 11 ottobre 2020 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Vanja in città, spettacolo ispirato al film di Louis Malle, “Vanya sulla 42a strada”, dissemina nei luoghi urbani di Udine, per la stagione Teatro Contatto Blossoms/Fioriture, i dialoghi, i sentimenti e le suggestioni dello “Zio Vanja” di Cechov. Diretta dalla regista Rita Maffei, la Compagnia di nove attori del CSS –– Gabriele Benedetti, Pepa Balaguer, Paolo Fagiolo, Fabiano Fantini, Daniela Fattori, Natalie Norma Fella, Rita Maffei, Klaus Martini, Nicoletta Oscuro –apre ad ogni replica, le sue “prove” al pubblico. Domenica 11 ottobre alle ore 19 Vanja raggiunge un nuovo spazio della città e approda nel parcheggio sotterraneo della Coop Alleanza 3.0 in Via Montegrappa 45 e ... Leggi su udine20 (Di venerdì 9 ottobre 2020)in città, spettacolo ispirato al film di Louis Malle, “Vanya sulla 42a strada”, dissemina nei luoghi urbani di Udine, per la stagione Teatro Contatto Blossoms/Fioriture, i dialoghi, i sentimenti e le suggestioni dello “Zio” di Cechov. Diretta dalla regista, la Compagnia di nove attori del CSS –– Gabriele Benedetti, Pepa Balaguer, Paolo Fagiolo, Fabiano Fantini, Daniela Fattori, Natalie Norma Fella,, Klaus Martini, Nicoletta Oscuro –apre ad ogni replica, le sue “prove” al pubblico. Domenica 11alle ore 19raggiunge un nuovo spazio della città e approda nel parcheggio sotterraneo della Coop Alleanza 3.0 in Via Montegrappa 45 e ...

