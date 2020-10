Va a cercare funghi ma non torna a casa: scomparsa misteriosa (Di venerdì 9 ottobre 2020) Un uomo scomparso dopo una scampagnata in cerca di funghi. I soccorsi sono alla ricerca dell’ex primario da domenica 4 ottobre: il ritrovamento Trovato il corpo senza vita dell’uomo scomparso… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 9 ottobre 2020) Un uomo scomparso dopo una scampagnata in cerca di. I soccorsi sono alla ricerca dell’ex primario da domenica 4 ottobre: il ritrovamento Trovato il corpo senza vita dell’uomo scomparso… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : cercare funghi Ex primario trovato morto: era andato a cercare funghi nei boschi Il Gazzettino Nel bosco in cerca di funghi trova una granata inesplosa

CLAUZETTO. È andato nel bosco della Val di Ros a Clauzetto in cerca di funghi e ha trovato invece una granata inesplosa e ancora attiva. L’ordigno, risalente alla prima guerra mondiale ...

Va a funghi e trova una granata inesplosa, gli artificieri la fanno brillare

CASTELNOVO DEL FRIULI - Gli specialisti del terzo Reggimento Guastatori di Udine, allertati dalla Prefettura di Pordenone, hanno effettuato oggi due interventi di bonifica del ...

