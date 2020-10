‘Uomini e Donne’: l’opinione di Chia sulla puntata del 9/10/20 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Wow, che caldo! Oggi mi sento proprio a Rio de Janeiro! Con la fusione tra Trono classico e Trono over quest’annata di Uomini e Donne è iniziata con ben più disagio del solito, tra mischioni generazionali e triangoli posticci, ma quanto meno ci sta regalando una serie di manzi da competizione mica da ridere, eh. Dopo Germano Avolio, alias la granbottadeculo che è capitata nunsesabeneperché a Valentina Autiero, mo è il turno di Michele Dentice di posticipare la menopausa di tre quarti del parterre femminile (per Gemma Galgani è troppo tardi, ormai… tocca accontentasse dei basci umidi con i pochi coraggiosi rimasti in quello studio, me sa…). Napoletano, fisicato e dotato di sorriso strappamutande, Michele nel giro di mezza puntata è diventato l’oggetto delle attenzioni di una lanciatissima ... Leggi su isaechia (Di venerdì 9 ottobre 2020) Wow, che caldo! Oggi mi sento proprio a Rio de Janeiro! Con la fusione tra Trono classico e Trono over quest’annata di Uomini e Donne è iniziata con ben più disagio del solito, tra mischioni generazionali e triangoli posticci, ma quanto meno ci sta regalando una serie di manzi da competizione mica da ridere, eh. Dopo Germano Avolio, alias la granbottadeculo che è capitata nunsesabeneperché a Valentina Autiero, mo è il turno di Michele Dentice di posticipare la menopausa di tre quarti del parterre femminile (per Gemma Galgani è troppo tardi, ormai… tocca accontentasse dei basci umidi con i pochi coraggiosi rimasti in quello studio, me sa…). Napoletano, fisicato e dotato di sorriso strappamutande, Michele nel giro di mezzaè diventato l’oggetto delle attenzioni di una lanciatissima ...

