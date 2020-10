Temptation Island, Serena e Davide: ecco cos’è successo dopo il falò (Di venerdì 9 ottobre 2020) Serena e Davide dopo Temptation Island stanno cercando di ritrovare un equilibrio di coppia. I due sono approdati nel reality delle tentazioni per risolvere alcuni problemi, legati principalmente alla forte gelosia di lui. All’interno del programma, la 25enne ha scelto di lasciarsi andare e di instaurare dei rapporti con i tentatori, in particolare con il … L'articolo Temptation Island, Serena e Davide: ecco cos’è successo dopo il falò proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 9 ottobre 2020)stanno cercando di ritrovare un equilibrio di coppia. I due sono approdati nel reality delle tentazioni per risolvere alcuni problemi, legati principalmente alla forte gelosia di lui. All’interno del programma, la 25enne ha scelto di lasciarsi andare e di instaurare dei rapporti con i tentatori, in particolare con il … L'articolocos’èil falò proviene da Gossip e Tv.

