"Sul covid il governo decida con le Regioni", dice Stefano Bonaccini (Di venerdì 9 ottobre 2020) AGI - "Bene così: prevenzione, controlli, tracciamenti, tamponi e screening estesi continuano a essere la strada giusta, assieme al rispetto delle regole da parte di tutti. Per questo abbiamo chiesto al governo di rafforzare anche i controlli attraverso le forze dell'ordine". In un'intervista al 'Corriere della Sera' il presidente dell'Emilia Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, dice che "non dobbiamo tornare al lockdown e questo dipende da tutti noi", e invoca per questo una maggiore sintonia tra il governo e le amministrazioni regionali e locali. Bonaccini spiega che è stato richiesto "anzitutto di ripristinare la cabina di regia permanente tra governo, Regioni, Province e Comuni, la stessa ... Leggi su agi (Di venerdì 9 ottobre 2020) AGI - "Bene così: prevenzione, controlli, tracciamenti, tamponi e screening estesi continuano a essere la strada giusta, assieme al rispetto delle regole da parte di tutti. Per questo abbiamo chiesto aldi rafforzare anche i controlli attraverso le forze dell'ordine". In un'intervista al 'Corriere della Sera' il presidente dell'Emilia Romagna e della Conferenza delleche "non dobbiamo tornare al lockdown e questo dipende da tutti noi", e invoca per questo una maggiore sintonia tra ile le amministrazioni regionali e locali.spiega che è stato richiesto "anzitutto di ripristinare la cabina di regia permanente tra, Province e Comuni, la stessa ...

matteosalvinimi : #Salvini: ieri è mancato il numero legale sul Covid. PD e 5 Stelle sul ponte sullo Stretto, sulla giustizia, sul ta… - Rinaldi_euro : Governo di irresponsabili. Sul covid Conte e Arcuri non ne azzeccano una – Il Tempo - Agenzia_Ansa : La Corte Superiore di Giustizia di #Madrid ha bocciato le misure di contenimento del #coronavirus imposte dal gover… - menelik40 : RT @GeopoliticalCen: Come già detto alcune settimane fa il focus relativo ad una nuova problematica generalizzata connessa a Covid-19 va po… - ImpresaLAB2011 : RT @LombardiaInnova: ?? #LombardiaèRicerca 2020 L’edizione 2020 non si terrà a causa della pandemia di #COVID-19. I termini di presentazion… -

Ultime Notizie dalla rete : Sul covid 15.09 / 'Sul Covid, il Governo non limiti i poteri regionali' Il Friuli Coronavirus, caos per i tamponi donna presa a schiaffi mentre è in fila alla Asl

PERUGIA Non siamo ai livelli di Roma, ma il blocco del traffico di ieri mattina dalle parti di piazzale Europa per il servizio di drive-through, cioè il tampone fatto arrivando in auto ...

Baretti, orari più corti. E Chiaia diventa «isola»

L’ordinanza del sindaco andrà in vigore quando scadrà quella regionale. «Serve collaborazione tra istituzioni». Sarà coinvolta la Prefettura ...

PERUGIA Non siamo ai livelli di Roma, ma il blocco del traffico di ieri mattina dalle parti di piazzale Europa per il servizio di drive-through, cioè il tampone fatto arrivando in auto ...L’ordinanza del sindaco andrà in vigore quando scadrà quella regionale. «Serve collaborazione tra istituzioni». Sarà coinvolta la Prefettura ...