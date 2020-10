Spinaceto | ha un malore in strada e rischia di soffocare | uomo salvato dagli agenti della Polizia di Stato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Colto da unsi ègrazie al tempestivo intervento deglididel commissariato. L’è caduto a terra nel piazzale antistante il Commissariato e immediatamente alcuniin servizio si sono prodigati effettuando le previste manovre per evitare che l’soffocasse. Posizionato su di un lato, i poliziotti sono riusciti a farlo respirare liberamente in attesa dell’arrivo dell’autoambulanza. Medici ed infermieri che lo hanno poi preso in cura sono riusciti a stabilizzarlo. Solo l’intervento tempestivo ed efficace degliha evitato il peggio. su Il CorriereCittà.