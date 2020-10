Scontro Richeldi-Ventura sul Covid: “Non si permetta di dire che non siamo in emergenza” (Di sabato 10 ottobre 2020) L’evoluzione della pandemia di Covid in Italia mette Richeldi contro Ventura. Ospiti della trasmissione di La7 Otto e Mezzo, il direttore del reparto di pneumologia del Gemelli di Roma e la politologa si sono scontrati proprio sulla definizione che riguarda la situazione attuale in Italia, con il prof. Richeldi che non ha gradito il tono di Ventura bacchettandola con un duro: “Non può permettersi di dire che non siamo in emergenza con gli ospedali pieni”. LEGGI ANCHE > Massimo Galli spiega perché non si possono minimizzare i nuovi casi Covid VIDEO Richeldi contro Ventura sul termine “emergenza” Uno Scontro quello che ha messo ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 10 ottobre 2020) L’evoluzione della pandemia diin Italia mettecontro. Ospiti della trasmissione di La7 Otto e Mezzo, ilttore del reparto di pneumologia del Gemelli di Roma e la politologa si sono scontrati proprio sulla definizione che riguarda la situazione attuale in Italia, con il prof.che non ha gradito il tono dibacchettandola con un duro: “Non può permettersi diche nonin emergenza con gli ospedali pieni”. LEGGI ANCHE > Massimo Galli spiega perché non si possono minimizzare i nuovi casiVIDEOcontrosul termine “emergenza” Unoquello che ha messo ...

La7tv : #ottoemezzo Coronavirus, il prof. #Richeldi contro la prof.ssa #Ventura: 'Non può permettersi di dire che non siamo… - vincemes70 : RT @La7tv: #ottoemezzo Coronavirus, il prof. #Richeldi contro la prof.ssa #Ventura: 'Non può permettersi di dire che non siamo in emergenza… - isabfont : RT @La7tv: #ottoemezzo Coronavirus, il prof. #Richeldi contro la prof.ssa #Ventura: 'Non può permettersi di dire che non siamo in emergenza… - LuisaPozzoni : RT @La7tv: #ottoemezzo Coronavirus, il prof. #Richeldi contro la prof.ssa #Ventura: 'Non può permettersi di dire che non siamo in emergenza… - Alessan23932244 : RT @La7tv: #ottoemezzo Coronavirus, il prof. #Richeldi contro la prof.ssa #Ventura: 'Non può permettersi di dire che non siamo in emergenza… -

Ultime Notizie dalla rete : Scontro Richeldi Coronavirus, scontro tra il prof. Richeldi e la prof.ssa Ventura: "Chieda ai medici se siamo in emergenza", "Propaganda" La7 Il viceministro Sileri affonda i burocrati del Comitato tecnico scientifico. Vanno ridotti i giorni di quarantena. E servono i test salivari a scuola

Basta con i tentennamenti. Il Paese è messo a dura prova dal coronavirus e la burocrazia non può bloccare tutto anche in una situazione del genere. Occorre ridurre i tempi di quarantena e procedere ne ...

Scontro Sileri-Cts, il viceministro: “Dal Comitato troppa burocrazia”. La replica: “Critiche avventate e superficiali”

Il viceministro della Salute interviene in tv e parla, tra le altre cose, di un eccesso di burocrazia del Comitato tecnico scientifico. Che replica, accusando l’esponente del governo di strumentalizza ...

Basta con i tentennamenti. Il Paese è messo a dura prova dal coronavirus e la burocrazia non può bloccare tutto anche in una situazione del genere. Occorre ridurre i tempi di quarantena e procedere ne ...Il viceministro della Salute interviene in tv e parla, tra le altre cose, di un eccesso di burocrazia del Comitato tecnico scientifico. Che replica, accusando l’esponente del governo di strumentalizza ...