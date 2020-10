Retronerd #28 | ICO

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 9 ottobre 2020) ICO – Photo credit: webTorna come ogni venerdì, la rubrica che vi riporta indietro nel tempo. Oggi parliamo del capolavoro di Fumito Ueda: ICO. Un po’ di storia… ICO è il primo videogioco sviluppato dal Team Ico e pubblicato da Sony come esclusiva Playstation 2 nel 2001.Fumito Ueda ha fondato il team di sviluppo nel 1997, assieme al quale ha creato altri grandi titoli come Shadow of the Colossus e The Last Guardian.Il titolo non fu un successo commerciale, ma il pubblico lo apprezzò per il suo comparto artistico, la sua colonna sonora e il suo gameplay particolare e innovativo.Ha ricevuto moltissimi premi ed è oggi considerato un cult videoludico e uno dei migliori titoli di tutti i tempi.Nel 2011 è stata pubblicata una versione remastered per PS3 in coppia con quella di Shadow of the Colossus. Ico ...