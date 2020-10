Premio Nobel per la Pace 2020, il vincitore è il World Food Program (Di venerdì 9 ottobre 2020) Premio Nobel per la Pace 2020, il vincitore: ecco chi ha vinto Oggi, venerdì 9 ottobre 2020, a Oslo è stato reso noto il nome del vincitore del Premio Nobel per la Pace 2020, l’ambito riconoscimento è stato assegnato al World Food Program. “In tempo di pandemia, il World Food Program ha dimostrato un’impressionante capacità di moltiplicare gli sforzi”, afferma la motivazione del Comitato per il Nobel. Il Premio Nobel Il Premio Nobel è un’onorificenza ... Leggi su tpi (Di venerdì 9 ottobre 2020)per la, il: ecco chi ha vinto Oggi, venerdì 9 ottobre, a Oslo è stato reso noto il nome deldelper la, l’ambito riconoscimento è stato assegnato al. “In tempo di pandemia, ilha dimostrato un’impressionante capacità di moltiplicare gli sforzi”, afferma la motivazione del Comitato per il. IlIlè un’onorificenza ...

