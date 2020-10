“Non ce la faccio più”. GF Vip, crollo in diretta. La concorrente decisa ad abbandonare la casa (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il colpi di scena al Grande Fratello Vip sono ormai all’ordine del giorno. Dopo Flavia Vento, uscita dalla casa di Cinecittà perché sentiva troppo la mancanza dei suoi cani (Leone, Delfina, Bombetta, Nana, Piri, Bambi, e Bamboo) a quasi un mese di distanza, un altro vippone minaccia di abbandonare il reality show condotto da Alfonso Signorini. Il trio composto da Matilde, Stefania e Myriam si ritrova in giardino a discutere della puntata che andrà in onda venerdì 9 ottobre. Ormai ossessionate, le prime due continuano a parlare della questione che coinvolge Massimiliano e Adua. I due, come ormai è noto, hanno confessato di non aver mai avuto una relazione e che, come già era accaduto per la Del Vesco e Gabriel Garko, il fidanzamento era stato organizzato ad hoc dalla loro agenzia: la Ares di Alberto ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il colpi di scena al Grande Fratello Vip sono ormai all’ordine del giorno. Dopo Flavia Vento, uscita dalladi Cinecittà perché sentiva troppo la mancanza dei suoi cani (Leone, Delfina, Bombetta, Nana, Piri, Bambi, e Bamboo) a quasi un mese di distanza, un altro vippone minaccia diil reality show condotto da Alfonso Signorini. Il trio composto da Matilde, Stefania e Myriam si ritrova in giardino a discutere della puntata che andrà in onda venerdì 9 ottobre. Ormai ossessionate, le prime due continuano a parlare della questione che coinvolge Massimiliano e Adua. I due, come ormai è noto, hanno confessato di non aver mai avuto una relazione e che, come già era accaduto per la Del Vesco e Gabriel Garko, il fidanzamento era stato organizzato ad hoc dalla loro agenzia: la Ares di Alberto ...

