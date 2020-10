Negli oceani potrebbero esserci più di 14 milioni di tonnellate di plastica (Di venerdì 9 ottobre 2020) Un gruppo di ricercatori australiani ha analizzato i sedimenti oceanici e ha scoperto che le microplastiche hanno raggiunto anche il luogo più remoto del pianeta. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 9 ottobre 2020) Un gruppo di ricercatori australiani ha analizzato i sedimentici e ha scoperto che le microplastiche hanno raggiunto anche il luogo più remoto del pianeta. Leggi

