Mali | Liberati finalmente i quattro ostaggi

(Di venerdì 9 ottobre 2020)gli: il Sacerdote Pier Luigi Maccalli, Nicola Chiacchio, l’Umanitaria Sophie Petronin ed il Politico Soumaila Cisse. Due nostriitaliani, tra cui un sacerdote rapito in Niger nel 2018, sono tra irilasciati in, ha annunciato ieri, giovedì 8 ottobre, il governoano in un comunicato. Oltre al politicoano Soumaila Cisse e all’ultimoo francese, sono stati rilasciati, secondo lo stesso comunicato, Sophie Petronin, gli italiani Nicola Chiacchio e il sacerdote Pier Luigi Maccalli, da tempo nelle mani di gruppi jihadisti. Il religioso era stato sequestrato nel 2018. Chiacchio, invece, è stato rapito alcuni anni fa, ...

Il sacerdote, della diocesi di Crema, era stato rapito il 17 settembre del 2018 in Niger, in una missione a circa 150 km dalla capitale Niamey. Conte: 'Stanno rientrando in Italia' (ANSA) ...Sono stati liberati in Mali il sacerdote Pier Luigi Maccalli, sequestrato in Niger nel 2018, e Nicola Chiacchio. Padre Maccalli, della diocesi di Crema, fu rapito il 17 settembre del 2018 in Niger, in ...