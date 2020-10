La favola di Freddie Mercury e i Queen in ' Queenmania Rhapsody'

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Unaquella die deifatta rivivere dalla voce di Sonny Ensabella, frontman deimania, il tributo più acclamato in Europa alla band inglese. E' 'mania', in ...

Ultime Notizie dalla rete : favola Freddie

TGCOM

Una favola quella di Freddie e dei Queen fatta rivivere dalla voce di Sonny Ensabella, frontman dei Queenmania, il tributo più acclamato in Europa alla band inglese. E' "Queenmania Rhapsody", in scena ...Eppure sono ancora qui. Quasi ventinove anni dopo la scomparsa di Freddie Mercury, i Queen pubblicano Queen + Adam - Live around the world, che esce in ogni formato possibile (dal cd al dvd al vinile ...