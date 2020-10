Juventus, Mark Iuliano: “Campagna acquisti non superlativa” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Sulle tante vicende che hanno stravolto l’ambiente bianconero ne hanno parlato un po’ tutti, a partire dalla scelta in panchina, con l’esonero di Maurizio Sarri e il ruolo di tecnico affidato ad Andrea Pirlo, alla prima esperienza in assoluto. Ma la Juventus passa anche dal calciomercato, e quello estivo è stato particolare e difficile da analizzare. Mark Iuliano, ex-difensore della Juventus, sa cosa vuol dire vestire quella maglia, e che tipo di giocatori meritano di vestire tali colori. L’ex-vice allenatore dell’Udinese non è parso particolarmente colpito dalla finestra condotta dalla dirigenza juventina, ma l’attenuante di obiettivi mirati e poco margine di manovra è innegabile. Intervistato ai taccuini di Juventusnews24.com ha detto: “La ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Sulle tante vicende che hanno stravolto l’ambiente bianconero ne hanno parlato un po’ tutti, a partire dalla scelta in panchina, con l’esonero di Maurizio Sarri e il ruolo di tecnico affidato ad Andrea Pirlo, alla prima esperienza in assoluto. Ma lapassa anche dal calciomercato, e quello estivo è stato particolare e difficile da analizzare., ex-difensore della, sa cosa vuol dire vestire quella maglia, e che tipo di giocatori meritano di vestire tali colori. L’ex-vice allenatore dell’Udinese non è parso particolarmente colpito dalla finestra condotta dalla dirigenza juventina, ma l’attenuante di obiettivi mirati e poco margine di manovra è innegabile. Intervistato ai taccuini dinews24.com ha detto: “La ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Mark Juventus, Mark Iuliano: “Campagna acquisti non superlativa” TuttoJuve24.it Juventus, ESCLUSIVO Iuliano: “Chiesa fa felici tutti. Morata ripiego di Dzeko e Suarez”

La redazione di Calciomercato.it ha intervistato in esclusiva Mark Iuliano, ex difensore della Juventus e della Nazionale azzurra ...

Juve, Pasquale Bruno dopo Bonucci ancora all'attacco

L’ex difensore, tra l’altro anche della Juventus, se l’è presa con un altro bianconero, peraltro dell’ultima ora, Federico Chiesa dandogli palesemente del “cascatore” durante la trasmissione. Ma sono ...

