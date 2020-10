Il Programma alimentare mondiale ha vinto il Nobel per la Pace (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il Premio Nobel per la Pace 2020 è stato assegnato al Programma alimentare mondiale (WFP). «Per i suoi sforzi nel contrastare la fame, per il suo contribuito nel migliorare le condizioni di Pace nelle aree interessate da conflitti e per essere determinante negli sforzi di prevenzione delle guerre che sfruttano la fame come arma» è stato l’annuncio. Il Programma alimentare mondiale, la cui sede è a Roma, è l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di assistenza alimentare e la più grande organizzazione umanitaria del mondo. L’agenzia assiste una media di 100 milioni di persone in 78 paesi del mondo. Il vincitore quest’anno è stato ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il Premioper la2020 è stato assegnato al(WFP). «Per i suoi sforzi nel contrastare la fame, per il suo contribuito nel migliorare le condizioni dinelle aree interessate da conflitti e per essere determinante negli sforzi di prevenzione delle guerre che sfruttano la fame come arma» è stato l’annuncio. Il, la cui sede è a Roma, è l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di assistenzae la più grande organizzazione umanitaria del mondo. L’agenzia assiste una media di 100 milioni di persone in 78 paesi del mondo. Il vincitore quest’anno è stato ...

Internazionale : Il Nobel per la pace assegnato al Programma alimentare mondiale, incriminate negli Stati Uniti 13 persone che volev… - Linkiesta : ++ Il Programma alimentare mondiale ha vinto il #Nobel per la Pace ++ #NobelPeacePrize - ilpost : Il #Nobel per la Pace al Programma alimentare mondiale - LaStampa : Il premio è stato assegnato per la lotta alla fame, in particolare nelle zone in conflitto. Con la pandemia la situ… - WhisperCar : RT @pirata_21: Nobel per la Pace al Programma Alimentare mondiale:'Per l'impegno anche con la pandemia'. Riuscendo a piazzare anche le penn… -